США заняли второе место по числу жертв коронавируса

PanARMENIAN.Net - США вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Число умерших от коронавируса в США составило 14,817, а в Испании — 14,793.

Кроме того, США лидируют по числу зараженных - более 432 тысяч человек, 23.9 тысячи — вылечились. В Испании инфицированы 148 тысяч граждан, более 48 тысяч выздоровели.

Всего в мире заразились более 1.48 млн человек в 184 странах, более 88 тысяч умерли, выздоровели около 330 тысяч.