В Армении число случаев коронавируса превысило 900

PanARMENIAN.Net - В Армении, по состоянию на утро 9 апреля, выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 921. Случаи летальных исходов увеличились на один - до 10. Скончался 80-летний мужчина, у него были сопутствующие хронические заболевания.

За сутки выздоровели еще 24 человека, всего вылечились 138 пациентов.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.