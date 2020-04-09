В Армении на наличие коронавируса проверят всех медработников и больных пневмонией

PanARMENIAN.Net - В Армении все медработники, а также пациенты с воспалением легких сдадут тесты на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Тестирование начнется 10 апреля.

Премьер отметил, что в стране выявлен 921 случай коронавируса, из которых 28 - за последние сутки, еще 12 - в течение последних 40 дней, однако эти случаи из-за погрешности не были учтены в статистике ранее.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.