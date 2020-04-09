В Армении на наличие коронавируса проверят всех медработников и больных пневмонией
9 апреля 2020 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении все медработники, а также пациенты с воспалением легких сдадут тесты на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Тестирование начнется 10 апреля.
Премьер отметил, что в стране выявлен 921 случай коронавируса, из которых 28 - за последние сутки, еще 12 - в течение последних 40 дней, однако эти случаи из-за погрешности не были учтены в статистике ранее.
С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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