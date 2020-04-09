США планируют заблокировать выделение МВФ $5 млрд Ирану для борьбы с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - США планируют заблокировать выделение Международным валютным фондом (МВФ) кредита Ирану в размере $5 млрд, который он запросил для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Как считают в администрации, на счетах правительства Ирана достаточно средств для борьбы с распространением вируса, а если МВФ профинансирует Тегеран, то он использует деньги не для борьбы с вирусом, а для помощи экономике в той части, которая пострадала от американских санкций, или же направит средства на финансирование своих союзников на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что США, являясь крупнейшим акционером МВФ, во многом определяют, будут ли выделены фондом запрошенные страной средства, однако у других членов организации есть возможность не согласиться с США, если многие из них примут другое решение и число поданных за него голосов перевесит число голосов против.

Представители США считают, что Иран располагает миллиардами долларов в Фонде национального развития, который формируется из доходов от продажи нефти и газа.

12 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран запросил у МВФ помощь в размере $5 млрд для противодействия распространению коронавируса в стране. Всего в Иране заразились более 64 тысяч человек, умерли около 4000.