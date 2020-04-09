США планируют заблокировать выделение МВФ $5 млрд Ирану для борьбы с коронавирусом
9 апреля 2020 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - США планируют заблокировать выделение Международным валютным фондом (МВФ) кредита Ирану в размере $5 млрд, который он запросил для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.
Как считают в администрации, на счетах правительства Ирана достаточно средств для борьбы с распространением вируса, а если МВФ профинансирует Тегеран, то он использует деньги не для борьбы с вирусом, а для помощи экономике в той части, которая пострадала от американских санкций, или же направит средства на финансирование своих союзников на Ближнем Востоке.
Издание отмечает, что США, являясь крупнейшим акционером МВФ, во многом определяют, будут ли выделены фондом запрошенные страной средства, однако у других членов организации есть возможность не согласиться с США, если многие из них примут другое решение и число поданных за него голосов перевесит число голосов против.
Представители США считают, что Иран располагает миллиардами долларов в Фонде национального развития, который формируется из доходов от продажи нефти и газа.
12 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран запросил у МВФ помощь в размере $5 млрд для противодействия распространению коронавируса в стране. Всего в Иране заразились более 64 тысяч человек, умерли около 4000.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
В Армении на наличие коронавируса проверят всех медработников и больных пневмонией Тестирование начнется 10 апреля
В Армении число случаев коронавируса превысило 900 За сутки выздоровели еще 24 человека
ЕС выделит Армении €92 млн Средства будут направлены на поставку медицинского оборудования
Главы МИД Армении и РФ обсудили борьбу с коронавирусом Телефонный разговор состоялся 8 апреля по инициативе армянской стороны