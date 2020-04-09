В РФ число случаев коронавируса превысило 10,000, проведено более 1 млн тестов: «Ведомости»

PanARMENIAN.Net - Уже более 10,000 человек заразились коронавирусом в России. За последние сутки выявлено 1 459 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это рекордный для России суточный прирост подтвержденных случаев заражения. Всего заболевших - 10131 человек, пишут «Ведомости».

В Москве общее число заболевших почти достигло 6700 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выздоровели 43 пациента, в России - 118. Умерли за сутки 7 инфицированных в столице и еще 6 в других регионах. Всего выздоровевших в России - 698 человек, умерших - 76.

Заражение коронавирусом зафиксировано в 81 из 85 регионов. Больше всего заболевших COVID-19 в Москве (6698), Подмосковье (748), Санкт-Петербурге (373).

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более одного миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются свыше 171,000 человек.

Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит через 10–14 дней, а спад продлится до середины июня, заявила 7 апреля руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом приближается к 1.5 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 184 странах, умерли более 88,500 инфицированных, выздоровели около 330,000 пациентов.