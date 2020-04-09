Азербайджан хочет купить российские истребители: РФ готова к переговорам

PanARMENIAN.Net - Россия готова провести переговоры с Азербайджаном по широкому спектру направлений военно-технического сотрудничества (ВТС), включая поставки авиации. Об этом заявила представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Мария Воробьева.

«Азербайджан является давним партнером Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества, которое между нашими странами развивается поступательно и планомерно. В этой связи готовы к дальнейшему обсуждению с партнерами широкого спектра направлений сотрудничества, в том числе и по авиационной тематике», - сказала Воробьева, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

7 апреля министерство обороны Азербайджана сообщило о визите своей делегации в Россию, где она посетила ряд предприятий авиапромышленности и ознакомилась с выпускаемыми боевыми самолетами. Это сообщение иллюстрировано фотографиями осмотра истребителя МиГ-35, производственной линии Иркутского авиазавода (ИАЗ, принадлежит корпорации «Иркут»), где собираются истребители Су-30СМ, переговоров в офисе ИАЗа и осмотра истребителя Су-30СМ пилотажной группы «Русские витязи» в Кубинке. Также делегация сфотографировалась на фоне проходной авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, где собирают истребители Су-35 и Су-57.

Ранее Армения приобрела истребители Су-30СМ у РФ. Первая партия российских истребителей прибыла в Армению в декабре 2019 года. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, это событие имеет поворотное значение в вопросе безопасности народа Республики Армения.

В октябре 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан подписал с Россией контракты в сфере ВТС на $5 млрд, из которых контракты на $3 млрд уже реализованы.