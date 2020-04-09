Армяно-канадская община отметит 105-летие Геноцида армян по прямой трансляции

Армяно-канадская община отметит 105-летие Геноцида армян по прямой трансляции
9 апреля 2020 - 16:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Армяно-канадская община отметит 105-ю годовщину Геноцида армян в прямом эфире, организованном Армянским национальным комитетом Канады (ANCC) и Федерацией армянской молодежи Канады (AYF). Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Решение связано с распространением коронавируса в мире.

По словам сопредседателей ANCC Храга Таракджяна и Шахена Миракяна, таким образом армяно-канадская община сможет следовать рекомендациям министерства здравоохранения Канады и при этом воздать дань уважения 1.5 млн невинных жертв Геноцида армян в Османской империи.

Трансляция, включающая сообщения от лидеров общины и духовенства, короткий документальный фильм, освещающий гуманитарную реакцию Канады на Геноцид, и сюжеты с участием молодежи из общины, выйдет в эфир 24 апреля, в 12:00 по местному времени.

В течение недели, начиная с 24 апреля, ANCC будет публиковать другие популярные материалы, посвященные Геноциду армян, в том числе сообщения политических лидеров.

Армяно-канадская община ежегодно отмечает годовщину Геноцида армян, устраивая мероприятия, посвященные памяти 1.5 млн невинных жертв.

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