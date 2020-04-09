Грузия спецрейсом вывезет из США грузинских и армянских школьников

Грузия спецрейсом вывезет из США грузинских и армянских школьников
9 апреля 2020 - 16:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Грузии спецрейсом вывезет из США 79 грузинских и 35 армянских школьников. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Спецрейс состоится 10 апреля. Из США самолет вылетит сначала в Доху, а оттуда в Тбилиси. По словам премьера, этот маршрут был согласован с родителями детей, пишет Sputnik-Грузия.

«Завтра, 10 числа, состоится рейс из США в Доху. До Дохи выполнение рейса берет на себя американская сторона, а из Дохи в Тбилиси доставку обеспечит правительство Грузии», - заявил Гахария.

Премьер сообщил, что Армения попросила этим же рейсом доставить из США 35 армянских школьников.

В Армении, по состоянию на 9 апреля, выявлен 921 случай коронавируса, 138 человек выздоровели, 10 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.

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