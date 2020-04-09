В Грузии число случаев коронавируса достигло 214
9 апреля 2020 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 214 человек. Об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
50 человек выздоровели, в режиме карантина находятся 4722 человека, под наблюдением - 408. 3 пациента умерли.
Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал.
Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а 30 марта ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00.
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