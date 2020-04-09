National Geographic - об Ани: Средневековый армянский «город 1001 церкви»

PanARMENIAN.Net - Авторитетное издание National Geographic опубликовало свежую статью о городе Ани - столице средневековой Армении, который «был процветающим центром торговли и религии», а сейчас превратился в руины.

Как говорится в статье, Ани был космополитической столицей средневековой Армении, первой принявшей христианство в качестве государственной религии в 301 году.

Отмечается, что столицей город Ани стал в 10 веке, имел население в 100,000 человек и так много церквей, что был известен как «город 1001 церкви».

«Его стратегическое расположение вдоль торговых путей между Черным и Каспийским морями сделало его привлекательным приобретением, обрекая город на многовековые попытки завоевания и, в конечном итоге, на длительный период заброшенности», - говорится в статье.

Отмечается, что безмятежные руины города, где на протяжении веков жили армяне, всегда были особым местом для них. «После Геноцида армян он стал еще более сильным напоминанием о потерях Армении и ее удивительной выносливости», - заключает издание.