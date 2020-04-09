Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 1.5 млн

PanARMENIAN.Net - Количество зараженных коронавирусом в мире 9 апреля превысило 1.5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 18:30 по ереванскому времени в мире зафиксировано более 1,502,000 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - более 432,000 случаев. Второе место заняла Испания - более 152,000 человек, на третьем месте Италия - около 140 тысяч случаев.

Количество летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру составляет около 90 тысяч. Почти 340,000 человек вылечились.

Больше всего умерли от коронавируса в Италии - более 17 тысяч, в Испании - более 15.2 тысяч, в США - 14.8 тысяч.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.