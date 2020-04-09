Минздрав - о коронавирусе: Если этот темп сохранится, к концу апреля в Армении будет 3600 случаев

PanARMENIAN.Net - Если этот темп распространения коронавируса в Армении сохранится, то 19 апреля в стране будет зафиксировано уже 1800 случаев, а 29 апреля – 3600 случаев. Об этом написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, цикл удвоения в стране приближается к 10 дням.

«Положительно то, что за последние 5 дней темп роста стал медленнее, чем за последние 10 дней. Отрицательно то, что это маленькое и относительное «достижение» может просто исчезнуть, если мы «расслабимся» и снова вернемся к повседневной жизни, не соблюдая правил по предотвращению распространения болезни», – отметил Торосян.

В Армении, по состоянию на 9 апреля, выявлен 921 случай коронавируса, 138 человек выздоровели, 10 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.