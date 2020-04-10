СМИ: Руководство армянской компании Ucom подало в отставку
10 апреля 2020 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатели и акционеры оказывающей услуги в сфере фиксированной и мобильной связи компании Ucom – братья Айк и Александр Есаян покинули компанию, пишет Радио Азатутюн со ссылкой на одного из сотрудника компании.
Он сообщил, что он и еще около 350 сотрудников компании также подали заявления об увольнении.
Отмечается, что проблемы возникли в совете директоров компании из-за возможного слияния Ucom и Beeline. Ucom хочет купить все акции компании Beeline. В частности, по сведениям источника, исполнительный директор Beeline Андрей Пятахин передал акционерам Ucom внутреннюю информацию возглавляемой им компании, чтобы получить взамен должность директора объединенной компании.
Исполнительным директором Ucom был Айк Есаян. Он и его брат также не согласились на сокращение своей доли, что произошло бы в результате инвестиций, сделанных акционерами, для слияния.
29% акций компании Ucom принадлежат компании IU Telecommunications, каждый из сыновей находящегося под арестом бывшего министра финансов Гагика Хачатряна – Гурген и Артем Хачатряны, владеет 11.9% акций, другой член их семьи, Сурен Хачатрян, владеет 24%. 10% акций принадлежат «Фора-банку» российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, 6% - мужу сестры Карапетяна Сурику Погосяну и около 6% - братьям Айку и Александру Есаянам. Акции компании IU Telecommunications принадлежат Хачатрянам.
Компания «Веон Армения», которая действует в Армении под брендом Beeline, является лидером в сфере фиксированной телефонии Армении с почти 80% абонентов на рынке традиционной телефонной связи. Этой компании также принадлежат 25% рынка мобильной телефонной связи и 35% рынка фиксированной интернет-связи.
Сделка по объединению Beeline и Ucom еще не заключена.
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