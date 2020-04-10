За сутки в Армении выявлено 16 новых заболевших коронавирусом, 1 пациент скончался
10 апреля 2020 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении за сутки выявлено 16 заболевших новым коронавирусом, один пациент скончался, сообщила в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения Алина Никогосян.
Умершему было 72 года, у него были сопутствующие хронические заболевания.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 937-и, зафиксировано 11 случаев смерти.
Выздоровело еще 11 пациентов. Общее число излечившихся – 149.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
Самое значимое
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
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