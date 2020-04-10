За сутки в Армении выявлено 16 новых заболевших коронавирусом, 1 пациент скончался

PanARMENIAN.Net - В Армении за сутки выявлено 16 заболевших новым коронавирусом, один пациент скончался, сообщила в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения Алина Никогосян.

Умершему было 72 года, у него были сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 937-и, зафиксировано 11 случаев смерти.

Выздоровело еще 11 пациентов. Общее число излечившихся – 149.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.