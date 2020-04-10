Билл Гейтс: Подобные пандемии могут повторяться каждые 20 лет

Билл Гейтс: Подобные пандемии могут повторяться каждые 20 лет
10 апреля 2020 - 17:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что распространение вирусов, похожих на коронавирус, возможно каждые 20 лет. В интервью Financial Times миллиардер назвал новый коронавирус одним из «самых сложных испытаний» в жизни многих людей.

По его словам, пандемии подобные этой будут повторяться с интервалом в 20 лет, поэтому человечеству стоит быть готовым к новым вспышкам в будущем. Гейтс считает, что мировые лидеры могли бы сэкономить «триллионы долларов», если бы человечество было готово к вспышке болезни.

«У нас будет проводиться диагностика. У нас будут обширные антивирусные библиотеки. У нас будут вакцинные платформы. У нас будут системы раннего предупреждения. Стоимость всех этих вещей гораздо ниже по сравнению с тем, что мы и наша экономика переживает сейчас.

Теперь люди по-настоящему понимают, что приблизительно каждые 20 лет будет возникать вероятность того, что один из этих (вирусов) придет распространиться по миру, учитывая огромное количество путешественников.

Скажем, они (превентивные меры) не будут стоить так дорого, как оборонный бюджет, но это тоже будет значимое вложение. Некоторые из этих инвестиций помогут медицинской работе в других областях», - заявил Билл Гейтс.

Еще пять лет назад Гейтс спрогнозировал глобальную пандемию, подчеркнув, что мир не сможет справиться с ней без потерь.

Пандемия коронавируса COVID-19 охватила практически весь мир. Всего в мире заражены 1.6 млн человек, около 97 тысяч умерли, выздоровели более 361 тысячи.

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