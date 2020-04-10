В РФ 1786 новых случаев заражения коронавирусом за сутки: НГ

PanARMENIAN.Net - Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 1786, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, в РФ подтверждено 11,917 случаев заболевания коронавирусом в 82 регионах страны. 795 пациентов выздоровели. 94 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

Больше всего новых заболевших в Москве — впервые суточный прирост заразившихся превысил тысячу человек. Сейчас столичные медики работают уже с 1124 новыми пациентами, большинство из них — младше 65 лет. На втором месте по числу новых пациентов — Подмосковье, на третьем — республика Коми.