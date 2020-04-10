В Армении от коронавируса скончался 12-й пациент
10 апреля 2020 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении утром 10 апреля зафиксирована 12-я смерть от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян в парламенте.
Умершему был 81 год, у него были сопутствующие болезни.
Он отметил, что говорить об угасании болезни нельзя. «Если ранее у нас было по 50 случаев из одного источника, то сегодня мы имеем 16-30 случаев, но из разных», - отметил он.
Тем не менее, действующая политика – тестирование, изолирование и госпитализаци, будут продолжаться.
По положению на утро 10 апреля в стране зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом. 149 пациентов выздоровело, 12 – скончались.
Самое значимое
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Partner news
Последние новости
В Грузии число случаев коронавируса достигло 230 54 человека выздоровели
Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса 68-летний Вайнштейн перенес заболевание без каких-либо явных его проявлений
Гутерриш: План ООН по борьбе с коронавирусом собрал около $400 млн Генсек ООН Гутерриш рассказал о ходе сбора средств для помощи наиболее уязвимым странам в борьбе с COVID-19
В РФ 1786 новых случаев заражения коронавирусом за сутки: НГ На первом месте среди регионов - Москва