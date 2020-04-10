В Армении от коронавируса скончался 12-й пациент

PanARMENIAN.Net - В Армении утром 10 апреля зафиксирована 12-я смерть от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян в парламенте.

Умершему был 81 год, у него были сопутствующие болезни.

Он отметил, что говорить об угасании болезни нельзя. «Если ранее у нас было по 50 случаев из одного источника, то сегодня мы имеем 16-30 случаев, но из разных», - отметил он.

Тем не менее, действующая политика – тестирование, изолирование и госпитализаци, будут продолжаться.

По положению на утро 10 апреля в стране зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом. 149 пациентов выздоровело, 12 – скончались.