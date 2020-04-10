Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

PanARMENIAN.Net - Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий 23-летний срок в тюрьме за сексуальные домогательства, вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила его представитель Джуда Энгелмайер.

«Его выпустили из медицинского изолятора», – сказала Энгелмайер. По ее словам, 68-летний Вайнштейн перенес заболевание без каких-либо явных его проявлений, пишут «Ведомости».

Осужденного направили из тюрьмы строгого режима в тюремную клинику для медицинского и психологического обследования в середине марта. О положительном результате теста на коронавирус стало известно 19 марта. В день 68-летия Вайнштейна изолировали от других заключенных в тюремной клинике вместе с еще одним заразившимся.

Харви Вайнштейн был осужден 11 марта. Манхэттенский суд присяжных 24 февраля признал его виновным в изнасиловании актрисы в номере нью-йоркского отеля в 2013 году и в принуждении к оральному сексу бывшей помощницы продюсера в 2006 году. Во время судебного процесса Вайнштейн проходил лечение от высокого давления и болей в груди.