В Грузии число случаев коронавируса достигло 230
10 апреля 2020 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 230 человек. Об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
54 человека выздоровели, в режиме карантина находятся 4908 человек, под наблюдением - 429. 3 пациента умерли.
Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал.
Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а 30 марта ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00.
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