Минздрав Армении предложит на месяц продлить режим ЧП в стране
10 апреля 2020 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство здравоохранения Армении намерено предложить правительству продлить режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за коронавируса. Об этом заявил 10 апреля журналистам глава Минздрава Арсен Торосян.
Он сказал, что число подтвержденных случаев коронавируса в Армении в последние дни сокращается, что также обусловлено введением чрезвычайного положения. Однако, по словам министра, нельзя расслабляться, поскольку в Армении большое число источников заражения.
«Конечно, решение будет принято с учетом многих обстоятельств, но, думаю, что режим ЧП важен», - сказал министр.
По его словам, говоря об оказании надлежащей медицинской помощи пациентам с коронавирусом, можно отметить, что ситуация находится под контролем.
«Мы можем предоставить надлежащую медицинскую помощь каждому, кроме того, у нас все еще есть резервы, которые позволят нам оказать помощь большему количеству пациентов. Но это не значит, что мы должны снова потерять бдительность и считать, что мы можем вернуться к нашей повседневной «прошлой жизни», - заявил Торосян.
Он добавил, что еще долгое время возвращения к прежнему ритму жизни не будет, даже если чрезвычайное положение отменят, так как нельзя допустить ситуации, при которой система здравоохранения не сможет справиться с потоком больных.
В Армении, по состоянию на 10 апреля, выявлено 937 случаев коронавируса, 149 человек выздоровели, 12 - скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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