Захарова: Выборы в Карабахе необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения
10 апреля 2020 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Выборы в Нагорном Карабахе (Республике Арцах) необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
По ее словам, карабахское урегулирование не зависит каким-либо образом от проведенных 31 марта выборов главы и депутатов республики, пишет ТАСС.
«Мы исходим из того, что выборы необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. Вместе с тем РФ не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Его статус должен быть определен путем политических переговоров, чем и занимается минская группа ОБСЕ», - заявил Захарова.
«При этом не считаем, что ход дальнейшего процесса мирного урегулирования каким-либо образом зависит от упомянутого мероприятия», - указала официальный представитель МИД РФ.
Президентские и парламентские выборы состоялись в Арцахе 31 марта. 14 кандидатов баллотировались на пост президента. Араик Арутюнян и Масис Маилян прошли во второй тур, который состоится 14 апреля. 12 партий и блоков приняли участие в парламентских выборах.
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