В Арцахе число зараженных коронавирусом достигло пяти

PanARMENIAN.Net - В Арцахе у двоих лиц, протестированных в течение 10 апреля, диагностирован коронавирус. Об этом сообщает министерство здравоохранения Арцаха.

Таким образом, общее число зараженных в Арцахе достигло 5.

Один из новых зараженных – член семьи жителя села Мирик, у которого уже подтвержден коронавирус (состояние его здоровья удовлетворительное). Второй зараженный – житель города Карвачар (1951 г.р.), с двусторонним воспалением легких, эпидемиологическим анамнезом. Состояние здоровья последнего оценивается как средней тяжести, у него есть и сопровождающиеся хронические болезни.

Члены семьи данного лица уже три дня находятся в самоизоляции, под строгим контролем врачей. Сейчас выясняется круг общения больного.

Результаты проведенных 10 апреля тестов остальных граждан, в том числе двух полицейских, отрицательные.

Ранее стало известно, что состояние здоровья первого подтвержденного зараженного коронавирусом в Арцахе - жителя общины Мирик - оценивается как стабильное. Число граждан, имевших возможные контакты с ним, составляет 20, однако жители села, исходя из соображений безопасности, полностью самоизолировались.