В Арцахе число зараженных коронавирусом достигло пяти
10 апреля 2020 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Арцахе у двоих лиц, протестированных в течение 10 апреля, диагностирован коронавирус. Об этом сообщает министерство здравоохранения Арцаха.
Таким образом, общее число зараженных в Арцахе достигло 5.
Один из новых зараженных – член семьи жителя села Мирик, у которого уже подтвержден коронавирус (состояние его здоровья удовлетворительное). Второй зараженный – житель города Карвачар (1951 г.р.), с двусторонним воспалением легких, эпидемиологическим анамнезом. Состояние здоровья последнего оценивается как средней тяжести, у него есть и сопровождающиеся хронические болезни.
Члены семьи данного лица уже три дня находятся в самоизоляции, под строгим контролем врачей. Сейчас выясняется круг общения больного.
Результаты проведенных 10 апреля тестов остальных граждан, в том числе двух полицейских, отрицательные.
Ранее стало известно, что состояние здоровья первого подтвержденного зараженного коронавирусом в Арцахе - жителя общины Мирик - оценивается как стабильное. Число граждан, имевших возможные контакты с ним, составляет 20, однако жители села, исходя из соображений безопасности, полностью самоизолировались.
Самое значимое
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
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