Армянин создал мобильное приложение-напоминалку для мытья рук

PanARMENIAN.Net - Армянский разработчик Андраник Антонян создал бесплатное мобильное приложение, которое будет напоминать пользователю регулярно мыть руки во время пандемии коронавируса.

Приложение было создано за 2-3 дня, пока его автор находился дома в карантине.

Wash Hands Reminder уже доступно для пользователей Android, его можно скачать в Google Play. Версия для iOS скоро будет готова.

Приложение дает возможность установить период времени, в который пользователь активен и нуждается в регулярном мытье рук, а также выбрать частоту напоминаний.

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