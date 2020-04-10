Армянин создал мобильное приложение-напоминалку для мытья рук
10 апреля 2020 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский разработчик Андраник Антонян создал бесплатное мобильное приложение, которое будет напоминать пользователю регулярно мыть руки во время пандемии коронавируса.
Приложение было создано за 2-3 дня, пока его автор находился дома в карантине.
Wash Hands Reminder уже доступно для пользователей Android, его можно скачать в Google Play. Версия для iOS скоро будет готова.
Приложение дает возможность установить период времени, в который пользователь активен и нуждается в регулярном мытье рук, а также выбрать частоту напоминаний.
В Армении, по состоянию на 10 апреля, выявлено 937 случаев коронавируса, 149 человек выздоровели, 12 - скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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