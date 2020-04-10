Число жертв коронавируса в мире превысило 100,000

PanARMENIAN.Net - Количество жертв коронавируса во всем мире 10 апреля превысило 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

За все время от коронавируса в мире скончались 101,526 человек. Лидером по количеству летальных исходов остается Италия - 18,849 случаев. Второе место заняли США - 18,002 человек, на третьем месте расположилась Испания - 15,970 случаев.

Всего в мире подтверждено более 1.67 млн случаев заражения, более 371 тысячи выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.