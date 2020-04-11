В Южной Корее коронавирус выявили у почти 100 выздоровевших
11 апреля 2020 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Повторные тесты выявили коронавирус у 91 жителя Южной Кореи, которых уже отпустили из карантина, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Пока не ясно, заразились ли они снова или же это активизировалась старая инфекция. Специалисты склоняются ко второму варианту, так как пациенты заболели COVID-19 спустя короткое время после выхода из карантина, пишет РИА Новости.
Теперь врачи проверят этих пациентов на антитела к коронавирусу: эксперты полагают, что больные с антителами не могут заразить других.
Ранее в Тайланде сообщили, что местная жительница заразилась коронавирусом через неделю после выздоровления. В середине марта женщина попала в больницу с COVID-19, а через две недели ее выписали после тройного отрицательного анализа.
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