В Южной Корее коронавирус выявили у почти 100 выздоровевших

PanARMENIAN.Net - Повторные тесты выявили коронавирус у 91 жителя Южной Кореи, которых уже отпустили из карантина, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Пока не ясно, заразились ли они снова или же это активизировалась старая инфекция. Специалисты склоняются ко второму варианту, так как пациенты заболели COVID-19 спустя короткое время после выхода из карантина, пишет РИА Новости.

Теперь врачи проверят этих пациентов на антитела к коронавирусу: эксперты полагают, что больные с антителами не могут заразить других.

Ранее в Тайланде сообщили, что местная жительница заразилась коронавирусом через неделю после выздоровления. В середине марта женщина попала в больницу с COVID-19, а через две недели ее выписали после тройного отрицательного анализа.