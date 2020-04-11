Папа Римский совершил Крестный ход на пустой площади

Папа Римский совершил Крестный ход на пустой площади
11 апреля 2020 - 11:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 папа Римский Франциск в Страстную пятницу, которую католическая и протестантская церковь в 2020 году отмечают 10 апреля, совершил традиционный Крестный ход на практически пустой площади Святого Петра в Ватикане, пишет Deutsche Welle.

Обычно эта процессия проходит у стен Колизея в Риме, ежегодно в ней принимают участие тысячи паломников со всего мира. Однако в нынешнем году из-за пандемии коронавирусной инфекции понтифика во время Крестного хода сопровождали лишь пять заключенных тюрьмы североитальянского города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

Таким образом папа римский хотел почтить память жертв пандемии вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19, от которого, по данным на 11 апреля, только в Италии скончались около 19 тысяч человек.

Ранее, выступая в эфире итальянского телевидения, папа Франциск сравнил медперсонал, погибший в ходе пандемии COVID-19, с солдатами, павшими на войне. «Они пожертвовали своей жизнью из любви», - сказал о них глава католической церкви.

Photo. dpa/AP
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