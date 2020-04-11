Папа Римский совершил Крестный ход на пустой площади
11 апреля 2020 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 папа Римский Франциск в Страстную пятницу, которую католическая и протестантская церковь в 2020 году отмечают 10 апреля, совершил традиционный Крестный ход на практически пустой площади Святого Петра в Ватикане, пишет Deutsche Welle.
Обычно эта процессия проходит у стен Колизея в Риме, ежегодно в ней принимают участие тысячи паломников со всего мира. Однако в нынешнем году из-за пандемии коронавирусной инфекции понтифика во время Крестного хода сопровождали лишь пять заключенных тюрьмы североитальянского города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.
Таким образом папа римский хотел почтить память жертв пандемии вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19, от которого, по данным на 11 апреля, только в Италии скончались около 19 тысяч человек.
Ранее, выступая в эфире итальянского телевидения, папа Франциск сравнил медперсонал, погибший в ходе пандемии COVID-19, с солдатами, павшими на войне. «Они пожертвовали своей жизнью из любви», - сказал о них глава католической церкви.
Photo. dpa/AP
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении предложено на месяц продлить режим ЧП Предложено сохранить действующие ограничения
«Ташир» предоставит средства для перевозки граждан Армении из России Часть средств будет направлена на борьбу с коронавирусом
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения коронавируса Система позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth
Акция «Марш памяти» Музея Геноцида армян пройдет онлайн из-за коронавируса Акция переименована в «Виртуальный марш памяти»