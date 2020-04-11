В Армении выявлено 29 новых случаев коронавируса, еще 24 человека выздоровело

В Армении выявлено 29 новых случаев коронавируса, еще 24 человека выздоровело
11 апреля 2020 - 11:20 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 11 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 966. Еще 24 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 173.

Скончался еще один человек, всего летальных исходов - 13. У 86-летнего пациента были сопутствующие хронические заболевания.

За все время проведено 6484 теста на наличие коронавируса.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.

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