В Армении выявлено 29 новых случаев коронавируса, еще 24 человека выздоровело
11 апреля 2020 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 11 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 966. Еще 24 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 173.
Скончался еще один человек, всего летальных исходов - 13. У 86-летнего пациента были сопутствующие хронические заболевания.
За все время проведено 6484 теста на наличие коронавируса.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
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