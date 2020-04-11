Акция «Марш памяти» Музея Геноцида армян пройдет онлайн из-за коронавируса
11 апреля 2020 - 13:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Музей-институт Геноцида армян планировал провести 24 апреля акцию «Марш памяти», призвав граждан посетить мемориальный комплекс «Цицернакаберд» с фотографией родственника, ставшего жертвой или пережившего Геноцид, или если нет фотографии, то с табличкой с его именем. Также можно было взять фотографии убитых в ходе Геноцида армян известных людей, мыслителей и уничтоженных культурных ценностей.
Однако из-за ситуации вокруг коронавируса руководство музея решило перенести инициативу в режим онлайн. Акция переименована в «Виртуальный марш памяти».
В музее призвали 24 апреля в социальных сетях установить в качестве аватаров фотографии жертв Геноцида или переживших его, чтобы таким образом почтить их память. Фото можно установить в специальной рамке, которая доступна на странице Музея-института Геноцида армян в Facebook.
24 апреля исполняется 105 лет с Геноцида армян в Османской империи.
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