ВОЗ: Поспешное снятие ограничений может вызвать новую волну коронавируса
11 апреля 2020 - 14:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Снятие ограничений, наложенных на население в связи с распространением коронавирусной инфекции, не должно быть излишне поспешным. Как предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), это может привести к новой волне заболевания и росту числа жертв.
Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус настаивает, что со снятием ограничений не стоит спешить, даже несмотря на негативный экономический эффект от таких запретов. Он подтвердил, что в некоторых странах наблюдается замедление темпов роста числа заболевших, пишет «Интерфакс».
Наиболее пострадавшие от COVID-19 в Европе страны - Италия и Испания - остаются на карантине, но постепенно снимают некоторые ограничения.
Так в Испании с 13 апреля смогут вернуться к работе занятые в сферах непервостепенной важности, например, строители. На сегодняшний день в Испании от заболевания погиб 16,081 человек.
В Италии карантин продлен до 3 мая, но с 14 апреля начнут возвращаться к работе некоторые мелкие предприниматели. В частности, книжные магазины и магазины детской одежды. По данным СМИ, смогут открыться и прачечные. На данный момент в Италии работают только аптеки и продуктовые. Общее число жертв в стране достигло 18,849.
Гебреисус отметил, что в некоторых странах наблюдается прогресс, но в некоторых ситуация начала резко ухудшаться. Так в в Африке вирус добрался до сельских районов, где ожидается наиболее сложная ситуация, учитывая проблемы с системой здравоохранения.
Всего в мире коронавирус обнаружен у более 1.7 млн человек, общее число жертв превысило 102 тысячи, более 377 тысяч человек выздоровели.
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