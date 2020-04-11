В Армении предложено на месяц продлить режим ЧП
11 апреля 2020 - 13:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 11 апреля под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса в стране, в ходе которого было предложено продлить режим чрезвычайного положения на месяц.
Во время заседания министр здравоохранения РА Арсен Торосян представил информацию о статистике подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении и состоянии здоровья инфицированных людей. А вице-премьер, комендант Тигран Авинян коснулся тактики борьбы с распространением коронавируса.
В частности, было предложено продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней, сохранив существующие ограничения на передвижение, общественный транспорт, межрегиональные передвижения, в отношении которых комендатура примет соответствующие решения. Затем были обсуждены вопросы, связанные с ограничениями отдельных видов экономической деятельности, графиком их возможного устранения и планом действий по противодействию распространению коронавируса.
В Армении, по состоянию на 11 апреля, выявлено 966 случаев коронавируса, 173 человека выздоровели, 13 - скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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