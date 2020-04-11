В России число случаев коронавируса превысило 13 тысяч: «Дождь»
11 апреля 2020 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В России зарегистрировали 1667 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 13 584 человека.
Больше всего новых заболевших в Москве — 1030 человек, пишет «Дождь».
За сутки 12 человек умерли (восемь в Москве), общее число жертв составляет 106 человек. 1045 человек выздоровели.
10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении режима самоизоляции — со следующей недели в столице будут вводить пропускную систему для выхода на улицу. Об аналогичных мерах объявили в Подмосковье.
Photo. TASS
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