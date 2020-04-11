ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 120 раз
11 апреля 2020 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 5 по 11 апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 120 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1200 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно выполнять поставленную перед собой боевую задачу.
Самое значимое
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Partner news
Последние новости
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik Еще 1 апреля в стране было всего 163 случая
В РА в день памяти Геноцида армян и во время майских праздников не будет массовых мероприятий В мероприятиях примут участие лишь официальные лица, в соответствии с протоколом
В России число случаев коронавируса превысило 13 тысяч: «Дождь» 1045 человек выздоровели
В Армении предложено на месяц продлить режим ЧП Предложено сохранить действующие ограничения