В РА в день памяти Геноцида армян и во время майских праздников не будет массовых мероприятий

В РА в день памяти Геноцида армян и во время майских праздников не будет массовых мероприятий
11 апреля 2020 - 14:50 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 24 апреля - в День памяти жертв Геноцида армян, и 8-9 мая - в дни освобождения Шуши и победы в Великой Отечественной войне, состоятся только официальные торжественные мероприятия. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что из-за ситуации с коронавирусом массовое участие людей в этих событиях будет отменено.

«В мероприятиях примут участие лишь официальные лица, в соответствии с протоколом. Эти ограничения необходимы, в противном случае мы будем иметь неконтролируемую вспышку вируса», - отметил Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что работа общественного транспорта будет полностью запрещена, так как он несет наибольший риск. Однако работодатели, согласно решению правительства, позаботятся о транспортировке своих сотрудников.

Межрегиональные пассажирские перевозки также будут запрещены в предстоящую неделю. Такси и частные автомобили будут разрешены.

В Армении, по состоянию на 11 апреля, выявлено 967 случаев коронавируса, 173 человека выздоровели, 13 - скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.

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