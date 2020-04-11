Коронавирус в регионе: Что происходит в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 233 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 56 человек выздоровели, в режиме карантина находятся 4856 человек, под наблюдением - 370. В стране зарегистрировано 3 смерти от коронавируса.

В Иране за прошедшие сутки было выявлено 1837 новых случаев заражения COVID-19. Всего случаев – 70,029, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. За последние 24 часа скончались 125 человек, находившихся в больницах в тяжелом состоянии, всего погибших – 4357. 41,947 человек выздоровели.

В России за сутки зарегистрировали 1667 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 13,584 человека. Общее число жертв составляет 106 человек. 1045 человек выздоровели.

В Турции по состоянию на 10 апреля было подтверждено 47,029 случаев COVID-19 (9-е место в мире), умерли 1006 человек, вылечились 2423 пациента. По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, в стране было проведено более 307 тысяч тестов на коронавирус.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане 10 апреля достигло 991, за сутки были инфицированы 65 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана. 159 человек вылечились, 10 скончались, 822 пациента продолжают лечение в больницах особого режима.

В Армении, по состоянию на 11 апреля, выявлено 967 случаев коронавируса, 173 человека выздоровели, 13 - скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля. 11 апреля было предложено продлить режим ЧП на 30 дней.