В Армении выявлено 26 новых случаев коронавируса, еще 1 пациент скончался

PanARMENIAN.Net - В Армении 13 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. 6 случаев выявлено в Арцахе (Нагорно-Карабахской республике). Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1039. Еще 14 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 211.

Скончался еще один человек, всего летальных исходов - 14. У 67-летнего пациента были сопутствующие хронические заболевания, в том числе сахарный диабет.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.