В Армении сняли введенные во время режима ЧП ограничения для СМИ
13 апреля 2020 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении одобрило снятие всех ограничений для СМИ, введенных в условиях чрезвычайного положения из-за коронавируса в стране.
Этот вопрос был обсужден на внеочередном заседании правительства 13 апреля в рамках проекта о продлении чрезвычайного положения в стране до 14 мая.
В рамках чрезвычайного положения был введен ряд ограничений для СМИ, в частности, информация о коронавирусе в Армении должна передаваться исключительно со ссылкой на официальные источники. Ограничения на деятельность средств массовой информации вызвали недовольство. СМИ считали их неэффективными и призывали снять.
13 марта введенный режим ЧП продлили на месяц.
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