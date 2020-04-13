Ассанж тайно стал отцом двоих пока скрывался в посольстве Эквадора

PanARMENIAN.Net - У Джулиана Ассанжа втайне родилось двое детей, пока он жил в изоляции на территории посольства Эквадора в Лондоне. Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис, сказав, что отношения с основателем Wikileaks у нее начались в 2015 году и теперь она одна воспитывает их общих детей.

Она рассказала об этом накануне годовщины его ареста, опасаясь распространения коронавируса среди заключенных тюрьмы Белмарш, где находится 48-летний Ассанж, пишет BBC.

Моррис заявила, что познакомилась с Ассанжем в 2011 году, когда стала частью его команды адвокатов. Она посещала Ассанжа практически каждый день и хорошо его узнала как человека. Их близкие отношения начались в 2015 году, а спустя два года они обручились.

Моррис рассказала, что Ассанж наблюдал по видеосвязи за родами обоих своих сыновей, а впоследствии она вместе с детьми часто навещала его на территории посольства. По ее словам, трехлетний Габриэль и годовалый Макс общаются с отцом по видеосвязи.

В 2012 году Ассанж нашел убежище в лондонском посольстве Эквадора, спасаясь от экстрадиции в Швецию, где против него было возбуждено дело о сексуальных домогательствах, которое с тех пор было отозвано. Ассанж был арестован 11 апреля 2019 года на территории посольства Эквадора и помещен под стражу за отказ повиноваться решению суда. Его приговорили к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий освобождения под залог.

По официальным данным, симптомы коронавирусной инфекции обнаружены у более 1000 заключенных британских тюрем. Один заключенный тюрьмы Белмарш скончался от этой инфекции, подтвердило министерство юстиции.