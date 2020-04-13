В Армении субсидируют счета за газ и электричество потребившим менее $20 и $10 в феврале

PanARMENIAN.Net - Граждане Армении, чьи расходы на потребление природного газа в феврале составили не более 10,000 драмов (около 20 долларов), а электроэнергии - до 5000 драмов (около 10 долларов), получат 50% компенсации. Об этом на заседании правительства 13 апреля заявил вице-премьер Мгер Григорян.

Правительство утвердило 11-й проект по нейтрализации экономических последствий пандемии коронавируса, который предполагает оказание содействия группе лиц, имеющих социальные проблемы в результате коронавируса.

Премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что бенефициарами этой программы станут более 220 тысяч граждан.

В Армении, по состоянию на 13 апреля, выявлено 1039 случаев коронавируса, 211 человек выздоровели, 14 - скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое 13 апреля продлили на месяц - до 14 мая.