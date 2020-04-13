В РФ число случаев заражения коронавирусом превысило 18,000
13 апреля 2020 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заболевания коронавирусом в 62 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 18,328 в 82 регионах.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1355), пишут «Ведомости».
За сутки в России умерли 18 пациентов с COVID-19, всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 148 человек.
Выписаны за последние сутки 179 пациентов, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1470.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (11,513), Московская область (1855) и Санкт-Петербург (698).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире было выявлено более 1.85 млн заболевших коронавирусом. Скончались почти 115,000 человек.
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