В Сан-Франциско памятник жертвам Геноцида армян получил голубой окрас в честь борющихся с Covid-19 врачей

PanARMENIAN.Net - Посвященный жертвам Геноцида армян памятник в виде креста, установленный на самой высокой географической точке Сан-Франциско - на холме Дэвидсон-Маунт - в канун Пасхи получил голубой окрас в поддержку медработников и всех, кто ведет борьбу с пандемией коронавируса.

Голубым светом были освещены многие здания и достопримечательности в США в рамках кампании по оказанию поддержки всем, кто сражается с COVID-19 в первых рядах, пишет Общественное радио Армении

Памятник в виде креста входит в список достопримечательностей Сан-Франциско. Крест был установлен в 1934 году и посвящен президенту Франклину Рузвельту. В начале 1990-х возникли споры из-за желания ряда организаций и религиозных конфессий убрать крест. Тогда в течение одного дня местная армянская община собрала необходимую сумму и выкупила у города территорию вокруг памятника. А под крестом, с согласия горожан, появилась бронзовая мемориальная плита в память о Геноциде армян.