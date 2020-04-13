Армения импортирует реагенты для 100,000 тестов на коронавирус из Китая

PanARMENIAN.Net - Армения импортирует из Китая 100,000 реагентов для производства тестов на коронавирус. Об этом на заседании Национального собрания РА заявил заместитель премьер-министра, комендант Тигран Авинян.

Сырье будет передано армянскому Институту молекулярной биологии, который займется производством тестов. Кроме того, планируется импорт спецтехники, которая позволит автоматически производить тесты в Армении.

По словам Авиняна, приобретения позволят Армении полностью удовлетворить потребности в тестировании. Около 60,000 тестов уже привезены из Китая, еще 20,000 ожидается из Польши, а сырье для производства прибудет на следующей неделе.

В Армении, по состоянию на 13 апреля, выявлено 1039 случаев коронавируса, 211 человек выздоровели, 14 - скончались.