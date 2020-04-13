Армения импортирует реагенты для 100,000 тестов на коронавирус из Китая
13 апреля 2020 - 18:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения импортирует из Китая 100,000 реагентов для производства тестов на коронавирус. Об этом на заседании Национального собрания РА заявил заместитель премьер-министра, комендант Тигран Авинян.
Сырье будет передано армянскому Институту молекулярной биологии, который займется производством тестов. Кроме того, планируется импорт спецтехники, которая позволит автоматически производить тесты в Армении.
По словам Авиняна, приобретения позволят Армении полностью удовлетворить потребности в тестировании. Около 60,000 тестов уже привезены из Китая, еще 20,000 ожидается из Польши, а сырье для производства прибудет на следующей неделе.
В Армении, по состоянию на 13 апреля, выявлено 1039 случаев коронавируса, 211 человек выздоровели, 14 - скончались.
Самое значимое
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Partner news
Самое читаемое в разделе
Армения не ведет переговоры с российской компанией о поставках тестируемого лекарства от коронавируса
Последние новости
Ситуация в регионе: Коронавирус в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1148, за сутки инфицированы 50 человек
Ucom останется армянским оператором связи: Заявление совета правления Компания созвала совещание учредителей-акционеров
В Сан-Франциско памятник жертвам Геноцида армян получил голубой окрас в честь борющихся с Covid-19 врачей Голубым светом были освещены многие здания и достопримечательности в США
В РФ число случаев заражения коронавирусом превысило 18,000 Всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 148 человек