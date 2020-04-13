Ucom останется армянским оператором связи: Заявление совета правления

PanARMENIAN.Net - Оператор мобильной связи Ucom есть и останется армянской компанией. Такое заявление распространил совет правления компании.

Компания созвала совещание учредителей-акционеров.

Ранее СМИ сообщали, что основатели и акционеры оказывающей услуги в сфере фиксированной и мобильной связи компании Ucom – братья Айк и Александр Есаян покинули компанию.

«Последние дни были стрессовыми для сотрудников Ucom, абонентов, партнеров и общественности. Мы знаем, что молчание высшего руководства компании вызвало серьезную обеспокоенность среди сотрудников. Однако мы действовали по принципу сохранения правовых и этических принципов, осознавая, что молчание может иметь тяжелые последствия», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что компания контролирует ситуацию, и уже запущен процесс ее нормализации.

Компания отмечает, что Ucom продолжает оставаться армянской компанией, и «она не продавалась, не обменивалась или передавалась какой-либо стране». Компания также не рассматривает возможность отказа от кого бы то ни было из сотрудников.

В СМИ сообщали также, что более 350 сотрудников компании уволились. Отмечалось, что проблемы возникли в совете директоров компании из-за возможного слияния Ucom и Beeline. Ucom хочет купить все акции компании Beeline. В частности, по сведениям источника, исполнительный директор Beeline Андрей Пятахин передал акционерам Ucom внутреннюю информацию возглавляемой им компании, чтобы получить взамен должность директора объединенной компании.

11 апреля Айк Есаян заявил, что предложил купить долю других акционеров (94%) за 22.1 млрд драмов. По словам Есаяна, для развития компании у них есть сильная команда и стратегия, эффективность которой доказана на практике.