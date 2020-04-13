Ситуация в регионе: Коронавирус в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 266 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 67 человек выздоровели, в режиме карантина находятся 4890 человек, под наблюдением - 439. В стране зарегистрировано 3 смерти от коронавируса.

Число заражений коронавирусом в Иране достигло 73,303, из них 4585 - со смертельным исходом, сообщил советник министра здравоохранения страны Алиреза Вахабзаде. По его словам, выздоровели почти 46 тысяч человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заболевания коронавирусом в 62 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 18,328 в 82 регионах. За все время эпидемии в России от коронавируса скончались 148 человек. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1470.

В Турции зафиксированы 56,956 случаев коронавируса. Общее число умерших с коронавирусом достигло 1198 человек, увеличившись за сутки на 97. Также поправились 3446 человек, из них 481 - за последние сутки.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1148, за сутки инфицированы 50 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики. 289 человек вылечились, 12 скончались, 847 продолжают лечение в больницах особого режима.

В Армении, по состоянию на 13 апреля, выявлено 1039 случаев коронавируса, 211 человек выздоровели, 14 - скончались. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. 13 апреля кабмин предложил продлить режим ЧП до 14 мая.