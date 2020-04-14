Ученые: Коронавирус в 70% случаев передается от бессимптомных носителей
14 апреля 2020 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые из Сингапура считают, что передача коронавируса может происходить от бессимптомных носителей примерно в 70% случаев.
«Проводимые исследования показывают, что от 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом вирус», - отметил специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам, пишет ТАСС со ссылкой на The Straits Times.
Правда, по его мнению, «даже если бессимптомные носители в конечном итоге не переболеют, они смогут выработать иммунитет, хотя на это потребуется несколько лет».
Исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь считает, что передача вируса от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов в борьбе с коронавирусом. По ее словам, отсутствие или же спутанные симптомы зачастую приводят носителей в заблуждение относительно своего состояния, и они продолжают обычную жизнедеятельность, не осознавая опасность распространения инфекции.
Научный руководитель программы изучения инфекционных заболеваний Национального университета Сингапура доцент Сюй Ли Ян отметила, что таких носителей очень трудно определить, но они существуют. По его мнению, проводимые в массовом порядке тесты, в том числе на круизных лайнерах Германии, Исландии, Республики Корея и частично в Китае, подтверждают такие выводы.
На сегодняшний день в Сингапуре число подтвержденных случаев превысило 2900, девять человек умерли.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
Католикос Гарегин II призвал освободить из тюрьмы Кочаряна Он считает, что это необходимо, «чтобы застраховать состояние здоровья Кочаряна в этот период вируса от дальнейших осложнений»
В нескольких районах Арцаха вводят ограничения на передвижение граждан Решение вступит в силу 15 апреля
Основатели Ucom увеличили предложение о покупке компании на $24 млн Они отметили, что предложение было представлено в устной форме
В Армении некоторым потребителям на 30% субсидируют февральские счета за газ и электричество В случае задолженности эта сумма направляется на ее погашение, а в случае отсутствия долгов - регистрируется как авансовый платеж