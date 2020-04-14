В Армении выявлено 28 новых случаев коронавируса, 54 пациента выздоровели

PanARMENIAN.Net - В Армении 14 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1067. Еще 54 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 265.

Скончались еще 2 пациента в возрасте 65 лет и 82 года: у них были сопутствующие болезни. Всего летальных исходов - 16.

За сутки было проведено 685 тестов.

Всего 6 случаев выявлено в Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике).

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. 13 апреля кабмин предложил продлить режим ЧП до 14 мая.