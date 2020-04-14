Посол РА в РФ извинился перед застрявшими в стране из-за коронавируса армянами

PanARMENIAN.Net - Чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вардан Тоганян выступил с обращением к соотечественникам в связи с ситуацией, возникшей в РФ с армянскими гражданами из-за коронавируса, и принес свои извинения.

«В последнее время из-за распространения коронавируса и в результате принятия особых мер мы все столкнулись с такой ситуацией, когда сотни наших граждан в РФ оказались в безвыходном положении из-за временного прекращения воздушного сообщения с Арменией. Мы пережили дни, которые стали исключительными в нашей истории, и с которыми я впервые столкнулся за период нашего трудового опыта»,- отметил Тоганян.

Он добавил, что на прошлой неделе удалось отправить в Армению более 650 пассажиров тремя чартерными рейсами, тем не менее, пока многие соотечественники хотят отправиться в Армению, нуждаются в первой помощи в связи со специальными мероприятиями, реализуемыми на территории РФ.

«В эти дни мои усилия и усилия всех моих коллег были направлены на решение именно этой проблемы. И позвольте от имени всех нас принести извинения тем, чьи голоса дошли до нас с опозданием или чьи серьезные проблемы еще не решены», - подчеркнул Тоганян.

Он отметил, что реализация срочных мер, в том числе, отправка граждан в Армению, предоставление пристанища и решение иных проблем стало возможным благодаря непосредственного участия армянских соотечественников в РФ.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами по причине распространения коронавируса. Ситуация отразилась на находящихся в России порядка 2000 армянских граждан, которые оказались без возможности как вернутся в Армению, так и без проживания. 6 и 7 апреля двумя чартерными рейсами в Армению из РФ вернулись более 400 граждан, а третьим чартером 13 апреля – еще 230 граждан.