Китай восстанавливает экспорт после коронавируса

Китай восстанавливает экспорт после коронавируса
14 апреля 2020 - 15:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Объем экспорта из Китая на фоне вызванного коронавирусом обвала экономики в марте вновь сократился. В марте минус составил в годовом исчислении 6.6%, сообщило статистическое ведомство в Пекине.

В то же время объем экспорта из КНР в марте снизился значительно меньше, чем в январе-феврале, когда экспорт обвалился на 17.2%. Показатели на январь-февраль подсчитываются вместе из-за китайского нового года, пишет Deutsche Welle.

Из статистических данных следует, что в марте в значительной степени стабилизировался и китайский импорт. После минуса в 4% в первые два месяца 2020 года, в марте объем импорта в КНР уменьшился лишь на 0.9%. В целом Китай экспортировал в марте товаров на $185.15 млрд, а импортировал – на $165.25 млрд.

Из-за жестких мер, принятых в КНР после вспышки коронавируса, экономика страны в конце января практически остановилась. Последствия этих мер особенно сильно ощущались в феврале. В последние недели заводы и предприятия в Китае постепенно возобновляют работу.

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