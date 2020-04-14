Китай восстанавливает экспорт после коронавируса
14 апреля 2020 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Объем экспорта из Китая на фоне вызванного коронавирусом обвала экономики в марте вновь сократился. В марте минус составил в годовом исчислении 6.6%, сообщило статистическое ведомство в Пекине.
В то же время объем экспорта из КНР в марте снизился значительно меньше, чем в январе-феврале, когда экспорт обвалился на 17.2%. Показатели на январь-февраль подсчитываются вместе из-за китайского нового года, пишет Deutsche Welle.
Из статистических данных следует, что в марте в значительной степени стабилизировался и китайский импорт. После минуса в 4% в первые два месяца 2020 года, в марте объем импорта в КНР уменьшился лишь на 0.9%. В целом Китай экспортировал в марте товаров на $185.15 млрд, а импортировал – на $165.25 млрд.
Из-за жестких мер, принятых в КНР после вспышки коронавируса, экономика страны в конце января практически остановилась. Последствия этих мер особенно сильно ощущались в феврале. В последние недели заводы и предприятия в Китае постепенно возобновляют работу.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
Католикос Гарегин II призвал освободить из тюрьмы Кочаряна Он считает, что это необходимо, «чтобы застраховать состояние здоровья Кочаряна в этот период вируса от дальнейших осложнений»
В нескольких районах Арцаха вводят ограничения на передвижение граждан Решение вступит в силу 15 апреля
Основатели Ucom увеличили предложение о покупке компании на $24 млн Они отметили, что предложение было представлено в устной форме
В Армении некоторым потребителям на 30% субсидируют февральские счета за газ и электричество В случае задолженности эта сумма направляется на ее погашение, а в случае отсутствия долгов - регистрируется как авансовый платеж