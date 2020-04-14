Основатели Ucom увеличили предложение о покупке компании на $24 млн

PanARMENIAN.Net - Основатели оператора мобильной связи Ucom Айк и Александр Есаяны, которые владеют около 6% акций компании, предложили остальным акционерам 34.057 млрд драмов (около $68 млн) за 94% акций.

Ранее они предлагали за оставшиеся акции 22.1 млрд ($24 млн) драмов.

«Исходя из этой ответственности и чтобы обеспечить непрерывность деятельности организации принято решение выплатить максимально возможную цену, принимая во внимание все суммы, вложенные в течение многих лет в компанию», - говорится в заявлении. Они отметили, что предложение было представлено в устной форме, и они ожидают ответа.

По словам основателей компании, на данный момент представлено 843 заявления об уходе, и только «по просьбе Есаяна» сотрудники не покидают рабочие места и продолжают обеспечивать работу сети.

Ранее СМИ сообщали, что основатели и акционеры оказывающей услуги в сфере фиксированной и мобильной связи компании Ucom – братья Айк и Александр Есаян покинули компанию. Остальные акции принадлежат структурам ГК Ташир Самвела Карапетяна и семье экс-министра финансов Армении гагика Хачатряна.

Отмечалось, что проблемы возникли в совете директоров компании из-за возможного слияния Ucom и Beeline. Ucom хочет купить все акции компании Beeline. В частности, по сведениям источника, исполнительный директор Beeline Андрей Пятахин передал акционерам Ucom внутреннюю информацию возглавляемой им компании, чтобы получить взамен должность директора объединенной компании.