В нескольких районах Арцаха вводят ограничения на передвижение граждан

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) вводят новые ограничения на передвижение граждан и устанавливают обязательную самоизоляцию для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее решение принял комендант Арцаха Григорий Мартиросян.

Ограничения введены для жителей общин Мирик, Мошатаг, Цицернаванк Кашатагского района, Верин Оратаг, Кочогот, Атерк Мартакертского района и Карвачар Шаумянского района.

Так, жители указанных территорий должны выбрать места самоизоляции, которые не могут быть изменены до отмены соответствующего решения. Решение вступит в силу 15 апреля.

14 апреля в Арцахе проходит второй тур президентских выборов.

При выходе из дома граждане должны заполнить специальную проходную бумагу, а если идут на работу, должны представить соответствующий документ.

До 15 апреля в специально отведенных местах будут установлены пропускные пункты для надзором за передвижением граждан.

В Арцахе выявлено 6 случаев заражения коронавирусом. В Армении 1067 зараженных, из которых 265 человек выздоровели, 16 - скончались. В Армении введен режим ЧП с 16 марта, он был продлен до 14 мая.