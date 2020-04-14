В нескольких районах Арцаха вводят ограничения на передвижение граждан
14 апреля 2020 - 19:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) вводят новые ограничения на передвижение граждан и устанавливают обязательную самоизоляцию для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее решение принял комендант Арцаха Григорий Мартиросян.
Ограничения введены для жителей общин Мирик, Мошатаг, Цицернаванк Кашатагского района, Верин Оратаг, Кочогот, Атерк Мартакертского района и Карвачар Шаумянского района.
Так, жители указанных территорий должны выбрать места самоизоляции, которые не могут быть изменены до отмены соответствующего решения. Решение вступит в силу 15 апреля.
14 апреля в Арцахе проходит второй тур президентских выборов.
При выходе из дома граждане должны заполнить специальную проходную бумагу, а если идут на работу, должны представить соответствующий документ.
До 15 апреля в специально отведенных местах будут установлены пропускные пункты для надзором за передвижением граждан.
В Арцахе выявлено 6 случаев заражения коронавирусом. В Армении 1067 зараженных, из которых 265 человек выздоровели, 16 - скончались. В Армении введен режим ЧП с 16 марта, он был продлен до 14 мая.
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Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
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