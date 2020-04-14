Католикос Гарегин II призвал освободить из тюрьмы Кочаряна

PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин II призвал пересмотреть избранную меру пресечения в отношении находящегося под стражей второго президента Армении Роберта Кочаряна.

По словам католикоса, «учитывая профессиональные мнения врачей относительно здоровья второго президента Армении», он считает важным изменить меру пресечения в отношении Кочаряна, «чтобы застраховать состояние его здоровья в этот период вируса от дальнейших осложнений».

«В этих условиях пандемии мы видим, как в разных странах мира уделяется внимание и людям, находящихся в местах лишения свободы, предпринимаются шаги в виде освобождения и (или) изменения меры пресечения в отношении людей, не представляющих опасности для общества, с тем, чтоб уберечь их от опасного вируса», - говорится в заявлении католикоса.

Он призвал власти Армении инициировать необходимые шаги в данном направлении.

«Что касается Роберта Кочаряна, учитывая профессиональные мнения врачей относительно здоровья второго президента Армении, мы считаем важным, чтобы наряду с осуществлением правосудия были предприняты все профилактические меры и мероприятия, включая изменение меры пресечения, чтобы застраховать состояние его здоровья в этот период вируса от дальнейших осложнений», - добавил Гарегин II.

Кочарян находится в заключении.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.